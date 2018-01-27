МОК зарегистрировал 169 российских атлетов для участия в ОИ-2018

Список российских спортсменов, которые представят Россию на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, опубликовали на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

СУХУМ, 27 янв — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал список из 169 российских спортсменов для участия в Зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

В четверг ОКР объявил состав из 169 спортсменов, которые вошли в заявку на Игры-2018. Ряд лидеров российской сборной в своих видах спорта не были включены в список приглашенных на Олимпиаду комиссией МОК.

"Спортсменов зарегистрировали полностью, делегация олимпийских спортсменов из России зарегистрирована в полном составе", — сказал Поздняков по телефону.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что "чистые" российские спортсмены будут допущены к участию в зимних Олимпийских играх, но только под олимпийским флагом и при выполнении определенных условий в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR).