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Билл Гейтс

Билл Гейтс вложил более 40 млн долларов в "идеальную корову"

© Sputnik. Григорий Сысоев
Новости
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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс вложил крупную сумму в проект создания "идеальной коровы", сочетающей в себе черты европейских и африканских особей.

СУХУМ, 28 янв — Sputnik. Билл Гейтс пожертвовал более 40 миллионов долларов некоммерческой организации GALVmed, которая занимается генетическими исследованиями и созданием вакцин для домашнего скота, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Business Insider.

Миллиардер посетил Эдинбургский университет, специалисты которого будут работать над проектом. Отмечается, что деньги пойдут на создание "идеальной коровы", сочетающей в себе черты европейских и африканских особей — высокую производительность и выносливость в условиях жары.

"Эффективность работы на каждый затраченный доллар здесь очень высока. Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет производить в четыре раза больше молока", — приводит издание слова Гейтса.

Ранее предприниматель предлагал создавать таких коров путем искусственного оплодотворения.

Билл Гейтс регулярно жертвует деньги на благотворительные и научные проекты. По оценке журнала Forbes, состояние основателя Microsoft достигло 92 миллиардов долларов.




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