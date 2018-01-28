Илон Маск представил огнемет, который спасет от "зомби-апокалипсиса"

СУХУМ, 28 янв — Sputnik. Основатель американской компании SpaceX и разработчика электромобилей Tesla Илон Маск пообещал спасение от "зомби-апокалипсиса" всем, кто приобретет новый огнемет компании Boring, сообщает РИА Новости.
Об этом он сообщил в своем Twitter, разместив ссылку на сайт компании-производителя The Boring Company.
"Поздоровайтесь с моим маленьким другом", — написал предприниматель в своих аккаунтах в Instagram и Twitter, разместив рядом фотографию огнемета компании Boring. На одном из опубликованных в Instagram видеороликов видно, как Маск сам активирует оружие. В профиле у предпринимателя написано, что "огнемет гарантированно спасет вас от зомби-апокалипсиса, или мы вернем вам деньги!"
"Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет", — отметил Маск в Twitter. Он добавил, что продано уже 2 тысячи экземпляров.