Трамп об отношении ЕС к США в вопросах торговли: очень нечестно

По мнению лидера американского государства Брюссель "нечестно относится" к Вашингтону в том, что касается торговли.

СУХУМ, 28 янв — Sputnik. Глава США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов "много проблем с ЕС", сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

"У меня много проблем с Европейским Союзом, это может вылиться в нечто большее с этой точки зрения, с точки зрения торговли. Европейский Союз очень нечестно относится к Соединенным Штатам в том, что касается торговли", — сказал он в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Американский лидер подчеркнул, что американским товарам "очень сложно" проникнуть на рынок ЕС. "Тем не менее, они отправляют нам свой товар — без налогов, с очень маленькими налогами. Это очень нечестно", — подчеркнул Трамп.

При этом он отметил, что не только европейские страны "нечестно относятся" к США в том, что касается торговли. Какие еще государства входят в эту категорию, американский лидер не уточнил.

Что касается переговоров Британии и ЕС о выходе страны из европейского блока, Трамп заявил, что "вел бы их по-другому". "Я бы занял более жесткую позицию по вопросу о выходе (из ЕС)", — сказал он.