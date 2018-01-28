Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад

СУХУМ, 28 янв — Sputnik. Основатель группы компаний IKEA Ингвар Кампрад скончался в возрасте 91 года, сообщает РИА Новости.

"Ингвар Кампрад спокойно ушел из жизни у себя дома в Смоланд… Ингвара будет очень не хватать, и его семья и сотрудники IKEA по всему миру будут помнить о нем с теплотой", — говорится в сообщении IKEA, опубликованном в Facebook.

Кампрад родился в 1926 году и основал свой концерн в возрасте 17 лет. С 1973 по 2014 год проживал в Швейцарии. В 2014 году вернулся в Швецию в знак протеста против высоких налогов. Возглавлял список богатейших людей страны. Эксперты журнала Veckans Affärer оценили состояние Кампрада в 620 миллиардов крон (около 62 миллиардов евро).