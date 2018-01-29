"Грэмми" за "лучшее инструментальное соло" вручили российскому пианисту

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. Пианист Даниил Трифонов стал обладателем награды "Грэмми" в категории "лучшее инструментальное соло", передает РИА Новости со ссылкой на организаторов.

Даниил Трифонов, которому в марте исполняется 27 лет, уже является лауреатом многочисленных конкурсов и премий. Премию "Грэмми" он завоевал за альбом "Transcendental". В этой категории, помимо российского пианиста, были представлены американский пианист Мюррей Перайя, британец Стивен Иссерлис, Мария Леттберг и немецкий скрипач Франк Петер Циммерман.

На премию "Грэмми" в категории "лучший классический сольный альбом" был посмертно представлен российский оперный певец Дмитрий Хворостовский за диск "Свиридов: Отчалившая Русь", записанный совместно с дирижером Константином Орбеляном. Победу в этой категории одержала канадская оперная певица Барбара Ханниган.

© AP Photo. Charles Rex Arbogast Опубликован список номинантов "Грэмми"

В категории "лучшее оперная запись" были представлены солисты Мариинского театра Андрей Серов и Владимир Феляуэр, а также Аида Гарифуллина за исполнение оперы Римского-Корсакова "Золотой петушок" под управлением Валерия Гергиева, однако победу одержали исполнители оперы Берга "Воццек" под управлением австрийского дирижера Ганса Графа.

Лауреатов номинантов в области классической, джазовой, латинской музыки, а также технических номинаций традиционно назвали за несколько часов до начала концерта по случаю вручения награды "Грэмми", В этом году она проходит в Нью-Йорке.

Награду "Грэмми", считающуюся одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.