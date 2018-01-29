Особые знаки могут обязать носить владельцев огнестрельного оружия в РФ

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. В Госдуме рассмотрят законопроект, согласно которому владельцев оружия хотят обязать надевать специальные жилеты или использовать опознавательные знаки, как у сотрудников правоохранительных органов, сообщил замруководителя фракции "Справедливая Россия" и автор инициативы Олег Нилов, передает РИА Новости со ссылкой на "Парламентскую газету".

По словам депутата, нововведения коснутся всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического, которых в России насчитывается до 8 миллионов человек.

"Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям", — заявил Нилов.

Также он отметил, что владелец оружия не должен брать его в общественные места и увеселительные заведения.

Помимо этого парламентарий сообщил, что работает над законопроектом, запрещающим ношение холодного оружия с лезвием, длиной более пяти-шести сантиметров.