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Бруно Марс получил Грэмми

Награду "Грэмми" за "Лучшую песню года" вручили певцу Бруно Марс

REUTERS/Lucas Jackson
Новости
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Среди номинантов на награду были песни "Despacito" Луиса Фонси, "4:44" Джея Зи, "Issues" Джулии Майклз и "1-800-273-8255" американского рэпера Лоджика.

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. Академия звукозаписи США "Грэмми" лучшей песней года выбрала композицию "That’s What I Like" в исполнении певца Бруно Марс, передает РИА Новости.

Шестидесятая церемония вручения премии (Grammy Awards) проходит в воскресенье вечером на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке, трансляцию ведет телеканал CBS. Ведущим юбилейной церемонии второй год подряд выступает британский актер Джеймс Корден.

Пианист Даниил Трифонов
© Sputnik. Александр Уткин
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На звание "Лучшей песни года" (Song Of The Year) также претендовали Despacito Луиса Фонси, 4:44 Джея Зи, Issues Джулии Майклз и 1-800-273-8255 американского рэпера Лоджика.

Композиция That’s What I Like также принесла Марсу награду в категориях"лучшая песня в стиле R&B" и "лучшее R&B исполнение".

Победу в категории "лучшее рэп-исполнение" одержал Кендрик Ламар за композицию Loyalty, лучшей рэп-композицией стала его песня HUMBLE, а альбом Damn завоевал награду в категории "лучший альбом в стиле рэп". "Лучшим вокальным альбомом в стиле поп" стал ÷ (Divide) британского музыканта Эда Ширана. Он же получил награду в категории "лучшее соло-исполнение в стиле поп".

Награду "Грэмми", считающуюся одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки, учредила и вручает академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.




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