Иностранным студентам упростили правила пребывания в РФ

Изменения коснулись всех студентов, в том числе и тех, кто обучается на подготовительном отделении или подготовительном факультете государственной образовательной организации.

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. Иностранным студентам продлили сроки временного пребывания в России до окончания их обучения. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", сообщает РИА Новости.

Это касается всех иностранных студентов, в том числе и тех, кто обучается на подготовительном отделении или подготовительном факультете государственной образовательной организации. Законодательные поправки распространяется на очную или очно-заочную форму по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию. Иностранные студенты, которые были переведены в другую образовательную организацию для продолжения обучения, также смогут оставаться в России до окончания своего обучения.

Как было и как стало

Изменения, внесенные в федеральный закон, предусматривают продление срока временного пребывания в России иностранных граждан, которые завершили обучение на подготовительном отделении и были приняты в другую образовательную организацию.

При этом обязанности принимающей стороны возлагаются на принявшую таких иностранных граждан образовательную организацию. То есть вуз сам представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции ходатайство о продлении срока временного пребывания иностранного гражданина.

До принятия этих изменений иностранным гражданам, обучающимся на подготовительных отделениях и факультетах вузов, приходилось выезжать за пределы РФ для оформления новой учебной визы для продолжения обучения по образовательной программе другого уровня. Вузы же были вынуждены оформлять новый пакет миграционных документов для последующего обучения иностранного студента.

Польза для студентов: экономия времени и денег

Принятия соответствующих законодательных поправок долгое время добивались как ректоры российских университетов, в том числе вузов-участников Проекта 5-100, так и сами иностранные граждане, обучающиеся в России.

Ректор Сеченовского Университета, академик РАН Петр Глыбочко назвал изменения в законодательстве важными и своевременными. "Раньше для обучения иностранного гражданина на подготовительных курсах в нашей стране нужно было оформлять визу с целью въезда "курсы", после этого возвращаться на родину, получать приглашение и делать новую визу с целью въезда "учеба", после этого вновь приезжать для поступления и дальнейшего обучения", ‒ пояснил он, добавив, что это вызывало немало сложностей для студентов и влекло за собой дополнительные финансовые расходы. При этом ректор выразил уверенность в том, что теперь таких проблем быть не должно, и число иностранных студентов в российских вузах увеличится.

По мнению проректора по науке и международным связям Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Андрея Толстикова, закон будет иметь положительные экономические и политические последствия. "Россия становится все более популярной страной для получения высшего образования иностранными гражданами, быстро возрастает число иностранных студентов в ведущих университетах России, в том числе и в ТюмГУ", ‒ отметил он.

Как полагает проректор, принятые поправки позволят создать благоприятные условия для реализации федерального приоритетного проекта "Развитие экспортного потенциала российской системы образования", согласно которому планируется увеличить число обучающихся по очной форме в российских образовательных учреждениях (среднего, профессионального и высшего образования) в России иностранных граждан приблизительно в три раза (до 710 тысяч к 2025 году).

Позитивно расценивает изменения в законодательстве и ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров. По его словам, в УрФУ обучаются студенты из 86 стран мира. Вуз предлагает 19 программ магистратуры и 19 программ аспирантуры на английском языке по самым разным направлениям подготовки.

Польза для российского образования: рост конкуренции

Ректор Нижегородского университета имени Лобачевского (ННГУ), профессор Евгений Чупрунов полагает, что изменение законодательства в данном вопросе должно повысить конкурентоспособность российского образования на мировой арене и положительно сказаться на увеличении численности иностранных граждан, желающих изучать русский язык и получать высшее образование в России.

"Действующая ранее практика была связана с серьезными финансовыми потерями для иностранных студентов, что отрицательно сказывалось на желании многих ехать учиться в российские вузы, особенно из удаленных стран, добираться до которых из России дорого".

"Мы долго этого ждали", ‒ так прокомментировала законодательное нововведение директор Центра обучения иностранных студентов Университета ИТМО Марина Серова. Она разделяет мнение большинства ректоров, полагая, что поправки в закон сделаны в интересах иностранных обучающихся.

Особое внимание она обратила на то, что выпускник подготовительного факультета теперь может выбирать между разными университетами для продолжения обучения (без привязки к тому вузу, в который он поступил изначально). Это, по ее мнению, повышает конкуренцию между вузами и, следовательно, подталкивает их к развитию.

В Университете ИТМО с 2013 года доля иностранных студентов выросла вдвое, а количество стран, которые они представляют – в 4 раза: в 2017 году численность иностранных обучающихся составляла 14,3% от общего контингента, а приехали они из 69 государств. "Мы рассчитываем, что в 2020 году доля иностранных студентов достигнет 22%, согласно стратегии развития вуза в рамках Проекта 5-100", ‒ отметила Серова.

Польза для вузов: меньше бумажной волокиты

Данные преобразования позволят в значительной степени сократить расход временных ресурсов служб по работе с иностранными студентами, благодаря чему международные службы университетов смогут уделять больше времени привлечению большего количества иностранных студентов в университет, продвижению образовательных программ вуза и осуществлению других мер маркетинговой политики. Такое мнение высказал проректор по международной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Дмитрий Арсеньев.

"С момента вступления поправок в силу наши иностранные студенты смогут тщательнее сосредоточиться на процессе обучения, что, в свою очередь, будет способствовать более продуктивному и эффективному усвоению знаний", ‒ отметил Арсеньев, добавив, что на различных программах вуза обучаются порядка 6 тысяч иностранных студентов из 115 стран мира.