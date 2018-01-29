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Сборная России по лыжным гонкам и биатлону

МПК определил, в каком статусе выступят на ОИ-2018 российские паралимпийцы

© Sputnik. Алексей Филиппов
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Паралимпиада в Пхенчхане стартует 9 марта и завершится 18 марта.

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. По решению Международного паралимпийского комитета спортсмены из РФ смогут выступить на Играх — 2018 со статусом "нейтральные паралимпийские атлеты" (NPA) в пяти видах спорта — горнолыжный спорт, биатлон, лыжи, сноуборд и керлинг, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на официальный сайт Международного паралимпийского комитета (IPC).

Хоккейная команда из России не проходила квалификацию, поэтому участвовать в Играх не может.

"Решения принимаются необходимые и соразмерные ситуации. У людей по всему миру могут быть разные мнения на этот счет, но мы руководствовались следующими соображениями: можем ли мы посмотреть в глаза спортсменам и сказать, что мы можем обеспечить равные условия всем? Да. Поэтому мы не допускаем всю сборную, но допускаем "чистых" спортсменов", — заявил президент организации Эндрю Парсонс.

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© Sputnik. Антон Денисов
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​Атлеты должны будут соревноваться в нейтральной форме, без упоминания России и другой национальной идентификации. Присутствие российских флагов будет запрещено в окрестностях любого объекта, ассоциируемого с зимними Паралимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане.

К участию в Играх могут быть отобраны только спортсмены, которые сдали как минимум две допинг-пробы за последние шесть месяцев. Никто из паралимпийцев, упоминавшихся в допинг-скандалах, на Игры допущен не будет.

"Поскольку квалификация на Игры во всех снежных видах спорта продолжится до середины февраля, мы ожидаем, что около 30-35 спортсменов будут соответствовать квалификационным критериям и условиям участия", — говорится в заявлении на сайте IPC.

IPC в августе 2016 года отстранил российских спортсменов от Паралимпиады-2016 и лишил ПКР членства в организации. В декабре 2017-го IPC продлил отстранение ПКР, отметив, что российская сторона не выполнила все пункты дорожной карты по восстановлению членства.

В сообщении на сайте говорится, что не выполнены два главных требования: восстановление Российского антидопингового агентства в WADA и "адекватный ответ" российских официальных лиц на доклад Макларена.




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