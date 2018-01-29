МПК определил, в каком статусе выступят на ОИ-2018 российские паралимпийцы

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. По решению Международного паралимпийского комитета спортсмены из РФ смогут выступить на Играх — 2018 со статусом "нейтральные паралимпийские атлеты" (NPA) в пяти видах спорта — горнолыжный спорт, биатлон, лыжи, сноуборд и керлинг, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на официальный сайт Международного паралимпийского комитета (IPC).

Хоккейная команда из России не проходила квалификацию, поэтому участвовать в Играх не может.

PARSONS:"Therefore, the IPC will allow Russian Para athletes who meet strict conditions to participate in March’s Paralympic Winter Games under the name Neutral Paralympic Athletes in the sports of alpine skiing, biathlon, cross-country skiing, snowboard and wheelchair curling." pic.twitter.com/ai0Uyt38BY — Paralympic Games (@Paralympics) 29 января 2018 г.

"Решения принимаются необходимые и соразмерные ситуации. У людей по всему миру могут быть разные мнения на этот счет, но мы руководствовались следующими соображениями: можем ли мы посмотреть в глаза спортсменам и сказать, что мы можем обеспечить равные условия всем? Да. Поэтому мы не допускаем всю сборную, но допускаем "чистых" спортсменов", — заявил президент организации Эндрю Парсонс.

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​Атлеты должны будут соревноваться в нейтральной форме, без упоминания России и другой национальной идентификации. Присутствие российских флагов будет запрещено в окрестностях любого объекта, ассоциируемого с зимними Паралимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане.

К участию в Играх могут быть отобраны только спортсмены, которые сдали как минимум две допинг-пробы за последние шесть месяцев. Никто из паралимпийцев, упоминавшихся в допинг-скандалах, на Игры допущен не будет.

"Поскольку квалификация на Игры во всех снежных видах спорта продолжится до середины февраля, мы ожидаем, что около 30-35 спортсменов будут соответствовать квалификационным критериям и условиям участия", — говорится в заявлении на сайте IPC.

IPC в августе 2016 года отстранил российских спортсменов от Паралимпиады-2016 и лишил ПКР членства в организации. В декабре 2017-го IPC продлил отстранение ПКР, отметив, что российская сторона не выполнила все пункты дорожной карты по восстановлению членства.

В сообщении на сайте говорится, что не выполнены два главных требования: восстановление Российского антидопингового агентства в WADA и "адекватный ответ" российских официальных лиц на доклад Макларена.