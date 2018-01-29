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Женщина-ученый в лаборатории

Проблему вскрытия новых бутылок для допинг-проб рассмотрит WADA

© Fotolia/ Pressmaster
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Проблема возникла из-за информации о том, что бутылки нового поколения, введенные в сентябре 2017 года, могут быть открыты вручную при "заморозке" пробы.

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось к изготовителю бутылок для допинг-проб, чтобы выяснить, действительно ли бутылки можно открывать вручную, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт организации.

WADA 19 января было проинформировано лабораторией в Кельне, что бутылки нового поколения, введенные в сентябре 2017 года, могут быть открыты вручную при "заморозке" пробы. Как правило, проба B подвергается заморозке, если в пробе A было обнаружено запрещенное вещество.

После получения информации WADA обратилось к производителю бутылок, чтобы незамедлительно применить необходимые меры для проверки данных фактов. 27 января производитель сообщил WADA, что в результате тестов не удалось обнаружить указанную проблему.

"Эта ситуация, в случае подтверждения информации, вызовет проблемы и вопросы. Мы хотим заверить спортсменов и другие заинтересованные стороны в том, что WADA решительно настроено работать с производителем до тех пор, пока вопрос не будет разрешен. Мы проинформируем заинтересованные стороны, как только ситуация изменится", — говорится в заявлении.




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