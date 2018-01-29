СП РФ: иностранные компании занимались разработками проектов Кабмина

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. Счетная палата России выявила случаи участия структур иностранных компаний в разработке энергетических проектов правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт контролирующего ведомства.

Случаи разработки проектов приказов и актов правительства РФ в сфере электроэнергетики были выявлены в 2015 году. По данным палаты, этим занималось ООО "Карана", учредителем которого являлась американская компания. Для подготовки различных концепций привлекалось ООО "ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование", учредителем которого является голландская компания.

"Участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам Российской Федерации", — заявил аудитор Максим Рохмистров, который выступал с докладом по итогам проверки обоснованности и эффективности госзакупок работ и услуг за 2015-2016 годы и первое полугодие 2017 года.

Кроме того, как выяснила СП, госорганы периодически закупают работы и услуги, выполнение которых относится к их полномочиям. Так, за 2,5 года были выявлены более 1,5 тысячи таких закупок. Сумма выявленных расходов по фактам передачи полномочий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях составила 8,6 миллиарда рублей (из них 8 миллиардов рублей приходятся на федеральный уровень).

Кроме того, передача полномочий в различных формах выявлена и в рамках утверждения госзаданий подведомственных учреждений. На федеральном уровне объем таких субсидий составил более чем 5,7 миллиарда рублей. Например, Роспатент в рамках госзадания ранее фактически передал подведомственному учреждению ФИПС выполнение своих функций по оказанию практически всех госуслуг, отмечает СП.

"По фактам передачи полномочий наибольшее количество случаев в количественном и стоимостном выражении установлено в отношении Минпромторга и Минэнерго", — отметили в СП.