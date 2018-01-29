Наши в Науру: как проходит визит абхазской делегации

Правительственная делегация Абхазии прибыла в Республику Науру, где примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию 50-летия Дня Независимости Науру.

О том, как проходит официальный визит абхазской делегации на коралловый остров-государство, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Официальный визит правительственной делегации Абхазии в дружественную Республику Науру начался 25 января. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове регулярно делится деталями поездки на своей личной страничке в Facebook.

Отчет Даура Кове начался 26 января с фотографии, сделанной в аэропорту Науру, где абхазскую делегацию встретили ожерельями из цветов.

"Мы прибыли в Науру. В составе делегации вице-спикер Парламента Саид Харазия, начальник Департамента по взаимодействию с международными организациями Артур Гагулия и я. Министр иностранных дел РЮО Дмитрий Николаевич Медоев также находится в Науру с официальным визитом", — написал он под фото.

В этот же день министр иностранных дел Абхазии сделал и другой пост, со снимком, на котором абхазская делегация уже с президентом Науру Бароном Вака.

"Сегодня у нас состоялась плодотворная встреча с президентом Науру Бароном Вака. Обсудили перспективы двустороннего сотрудничества", — отчитался министр.

Помимо официальных, у абхазской делегации также состоялись неофициальные встречи с представителями местной общины Айво, а также с "Мисс Науру".

29 января Даур Кове опубликовал фото президента Науру в момент, когда он поздравляет свой народ с Днем Независимости.

Даур Кове также опубликовал фото с послом России в Австралии Григорием Логвиновым.

"С послом РФ в Австралии Григорием Логвиновым. Григорий Семенович — большой профессионал и вообще очень хороший человек. Я очень рад нашему знакомству", — прокомментировал он.

Правительственная делегация Абхазии прибыла в Республику Науру, где примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию 50-летия Дня независимости Науру. Официальный визит правительственной делегации Абхазии продлится до 4 февраля.

Республика Науру – государство на одноименном коралловом острове в западной части Тихого океана. Науру признала суверенитет Абхазии 15 декабря 2009 года.