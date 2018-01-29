Эксперт: на встрече в Сочи сирийцам дают решить конфликт самим

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. Встреча в Сочи отличается от переговоров в Вене тем, что сейчас сирийцам дали возможность самостоятельно найти пути выхода из кризиса, сказал исполнительный директор Совета по внешней политике Египта, бывший посол в РФ Иззат Саад, передает РИА Новости.

"Россия посредством Конгресса в Сочи пытается добиться внутрисирийского согласия с участием всех слоев сирийского общества, так как в урегулировании сирийского кризиса надо опираться именно на сирийцев, а не на внешние силы и привнесенные извне решения", — сказал Саад.

При этом он отметил, что некоторые страны пытаются навязать сирийцам идеи урегулирования извне. "Ряд государств пытаются навязать сирийцам определенные пункты в плане урегулирования», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что на встрече в Вене, которая предшествовала сочинскому конгрессу, пять государств — США, Британия, Франция, Иордания и Саудовская Аравия — выступили с собственной инициативой по сирийскому урегулированию на основе выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2254. "Это означает навязывание решения сирийцам. Это недопустимо, потому что решение должно быть сирийским", — сказал собеседник агентства.

Ранее глава делегации правительства САР Башар Джаафари заявил, что Дамаск не принимает документ "пятерки" и считает, что он направлен на подрыв женевских переговоров и конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

По словам исполнительного директора Совета по внешней политике Египта, некоторые сирийские оппозиционные силы действуют в интересах внешних игроков, что затрудняет урегулирование кризиса. «К сожалению, некоторые стороны в сирийской оппозиции управляются внешними силами, не имеют собственной политической воли, чтобы добиться реального урегулирования кризиса", — сказал Саад.

© Sputnik. Евгения Новоженина Захарова о конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи: уникальное мероприятие

По его словам, Египет разделяет российскую позицию, нацеленную на сирийское решение конфликта в Сирии. "Позиция Египта заключается в необходимости прекращения военных операций, насилия. Каир отвергает любые планы, которые навязываются сирийцам извне, решение кризиса должно исходить от сирийского народа", — уверен эксперт.

При этом он отметил, что конгресс проходит в сложной обстановке. "Конгресс в Сочи проходит на фоне военной операции Турции в сирийском Африне, его бойкотирует (часть) оппозиции, Вашингтон стремится противостоять всем усилиям России по политическому урегулированию", — напомнил Саад.

Форум стартует в Сочи 29 января, в этот день приедет большая часть его участников и будут идти подготовительные мероприятия. Основной и рабочий день конгресса — вторник, 30 января. В этот день в главном медиацентре Сочи пройдет пленарное заседание конгресса национального диалога Сирии. Предполагается, что мероприятие соберет свыше 1,6 тысячи сирийцев.

Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи по инициативе России. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.