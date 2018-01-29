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МИД РФ: протесты Грузии по поводу взаимодействия РФ с Абхазией вызывают недоумение

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
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МИД Грузии 27 января выразил протест по поводу взаимодействия России с Абхазией и Южной Осетией в таможенной сфере.

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. В ответ на протест внешнеполитического ведомства Грузии против взаимодействия РФ с Абхазией и Южной Осетией, МИД России выразил недоумение, говорится в комментарии департамента информации и печати министерства иностранных дел России, передает РИА Новости.

"С недоумением восприняли протесты МИД Грузии по поводу российско-абхазского и российско-югоосетинского взаимодействия в таможенной сфере. Вместо того, чтобы безосновательно критиковать сотрудничество России с третьими государствами, следовало бы внимательно изучить двустороннее грузино-российское соглашение о таможенном администрировании и мониторинге торговли от 9 ноября 2011 года", — сообщили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что, судя по недавним публичным комментариям грузинских официальных лиц, они практически незнакомы с текстом этого документа.

Флаг НАТО
© AFP 2018/ GEORGES GOBET
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"Между тем его вскоре придется выполнять под контролем швейцарской мониторинговой компании, с которой Грузия уже подписала соответствующий контракт", — отметили в департаменте информации и печати МИД РФ. В ведомстве также заявили, что российская сторона, как уже сообщалось, завершает подготовку к подписанию необходимых российско-швейцарских документов, что позволит приступить к практической реализации соглашения 2011 года, столь важного для региональной торговли.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсант" сообщил, что Россия постарается в ближайшие несколько месяцев закончить внутригосударственные процедуры для подписания необходимых документов по соглашению о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров с Грузией, после чего соглашение заработает.

Соглашения о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров удалось достичь после того, как в 2011 году третий президент Грузии Михаил Саакашвили снял вето на вступление РФ в ВТО, но лишь с тем условием, что через неподконтрольные властям Грузии территории — Абхазию и Южную Осетию — пройдут торговые коридоры из России, а также стороны пригласят международных посредников для контроля потока грузов и их маркировки. Кроме этого, Грузия в декабре 2017 года подписала контракт со швейцарской компанией SGS в рамках соглашения о мониторинге товарооборота на грузино-российской границе, заключенного с Россией шесть лет назад.




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