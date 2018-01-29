Минкультуры Абхазии о концерте Тодуа в Гале: не имеем отношения

Концерт оперного певца Мариинского театра Георгия Тодуа прошел в Доме культуры в Гале 24 января. После своего выступления певец дал интервью грузинскому изданию, в котором говорит, что перед приездом поставил условие – исполнить песни на грузинском языке.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik. О непричастности к проведению концерт оперного певца Мариинского театра Георгия Тодуа галском Доме культуры заявило Минкультуры Абхазии в понедельник 29 января.

"Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии доносит до сведения общественности и представителей средств массовой информации факт непричастности к организации данного мероприятия", — говорится в официальном пресс-релизе ведомства.

В заявлении также говорится, что Минкультуры осуществляет контроль в пределах своей компетенции над организациями, входящими в список подведомственных учреждений министерства, куда Отдел культуры Администрации Галского района не входит.

© Sputnik Сария Кварацхелия Поведением солиста Мариинского театра возмущены в Абхазии

"Согласно Закона Республики Абхазия "Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия" органы государственной власти не вправе вмешиваться в осуществление деятельности местного самоуправления, их органов и должностных лиц", — сообщают в Минкультуры Абхазии, и подчеркивают, что министерство взаимодействует с отделами культуры согласно поступающим заявлениям, однако в случае с концертом Тодуа подобных обращений не было.

Концерт оперного певца Мариинского театра Георгия Тодуа прошел в Доме культуры в Гале 24 января. После своего выступления певец дал интервью грузинскому изданию, в котором он сказал, что перед приездом поставил условие – исполнить песни на грузинском языке.

Это заявление артиста ранее опроверг глава администрации Галского района Тимур Надарая на брифинге в Сухуме в понедельник 29 января.

"Для нас интервью Тодуа грузинскому изданию стало своего рода шоком. Его выступление было провокацией с самого начала, но мы это не увидели, не раскусили. Наша бдительность была ослаблена из-за того, что он родился и вырос здесь, в Гале, он не первый раз посещает Абхазию и он гражданин России. На него, на его родителей и родственников никакого компромата, связанного с участием в войне и каких-то других событиях не было и нет", — сказал Надарая.

В желании гражданина России и солиста Мариинского театра дать концерт в родном Гале не увидели ничего предосудительного, подчеркнул глава Галского района.