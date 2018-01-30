Соревнования с участием атлетов из России в ОИ-2018 покажет Первый канал

Ранее в ВГТРК заявили, что не будут транслировать Олимпиаду-2018, если в ней не примут участие российские спортсмены.

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. Соревнования, в которых примут участие российские атлеты на ОИ-2018, будут транслировать по Первому каналу, сообщает дирекция общественных связей Первого канала, передает РИА Новости.

"Первый канал представляет первые телевизионные трансляции с XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане (Южная Корея)", — говорится в сообщении.

Так, 9, 10 и 11 февраля будут показаны состязания по фигурному катанию, лыжным гонкам, конькобежному спорту, керлингу и биатлону, информирует дирекция Первого канала.

В частности, 9 февраля телеканал будет транслировать матч по керлингу в дисциплине дабл-микст между Россией и Финляндией, а также командные соревнования по фигурному катанию (короткие программы мужчин и пар).

© Sputnik. Максим Блинов ВГТРК: трансляции Олимпиады без участия российской сборной не будет

В субботу, 10 февраля телезрители смогут посмотреть соревнования по лыжным гонкам (женский скиатлон), конькобежному спорту (женщины на дистанции 3000 м) и шорт-треку (мужчины на 1500 м, а также квалификации у женщин на 500 м и в эстафете).

В воскресенье, 11 февраля Первый канал покажет матч по керлингу в дисциплине дабл-микст между Россией и Швейцарией, мужскую спринтерскую гонку в биатлоне и соревнования женского фристайла в дисциплине могул.

Олимпийский комитет России (ОКР) в конце января объявил список из 169 спортсменов, которые вошли в заявку на Игры-2018, Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал этот список. Ряд лидеров российской команды в своих видах спорта не получили от комиссии МОК приглашения на Олимпиаду.

Ранее в ВГТРК заявили, что не будут транслировать Олимпиаду-2018, если в ней не примут участие российские спортсмены. Генеральный директор холдинга "Газпром-медиа", в который входит спортивный телеканал "Матч-ТВ", Дмитрий Чернышенко признал, что если Россия не будет допущена до участия в Играх в Пхенчхане, это спортивное событие не вызовет интереса у российского телезрителя. Руководитель пресс-службы Европейского вещательного союза (EBU) Клэр Рейнфорд сообщил РИА Новости, что отказ российских телеканалов от трансляции Игр-2018 в случае недопуска российских спортсменов окажет влияние на продвижение олимпийских ценностей и ожидания спонсоров МОК.