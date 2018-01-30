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Водовзводная башня Московского Кремля (слева) и высотное здание министерства иностранных дел РФ

Новая угроза санкциями: в "кремлевский список" США попали члены правительства РФ

© Sputnik. Евгений Биятов
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В потенциальный список россиян, которые могут попасть под санкции США, вошли 96 крупных бизнесменов и 114 чиновников и глав госкомпаний.

СУХУМ, 30 янв — Sputnik. В США опубликовали "Кремлевский список" — список лиц, которые могут попасть под санкции. В него вошло почти все руководство правительства России, в том числе, премьер-министр Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости со ссылкой на релиз министерства финансов США.

Список не означает, что против этих лиц введены санкции, однако они могут быть введены в дальнейшем. Некоторые люди из этого списка уже находятся под санкциями США.

В список помимо Медведева включены первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Сергей Приходько, Александр Хлопонин, Виталий Мутко, Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин.

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Также в списке находятся министры Михаил Абызов, Александр Ткачев, Владимир Пучков, Николай Никифоров, Михаил Мень, Владимир Мединский, Сергей Шойгу, Максим Орешкин, Ольга Васильева, Александр Новак, Александр Галушка, Антон Силуанов, Сергей Лавров, Вероника Скворцова, Денис Мантуров, Владимир Колокольцев, Александр Коновалов, Максим Топилин, Сергей Донской, Лев Кузнецов, Павел Колобков, Максим Соколов.

В США опубликован так называемый «кремлевский доклад» — список, как считается, приближенных к российскому руководству лиц, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона. Документ обнародуют в соответствии с подписанным полгода назад президентом США Дональдом Трампом законом, предполагающим расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Посол США в Москве Джон Хантсман подчеркивал, что публикация доклада не означает автоматического введения санкций против указанных в нем лиц. Кроме того, США ранее обнародовали список российских оборонных компаний и учреждений, которые в теории могут подпасть под секторальные санкции.

Россия ранее неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными"




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