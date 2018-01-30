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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

Сенатор Джабаров назвал "кремлевский список" США фактическим разрывов отношений

© Sputnik. Владимир Федоренко
Новости
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В США опубликовали "Кремлевский список" — список лиц, которые могут попасть под санкции, в него вошло почти все руководство правительства России, в том числе, премьер-министр Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров,

СУХУМ, 30 янв — Sputnik. То, что в "кремлевский список" США вошло почти все руководства правительства России указывает на фактический разрыв отношений США и России, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает РИА Новости.

"Формально у наших стран есть отношения, но включение в санкционный список практически всего руководства нашей страны говорит о том, что эти отношения фактически разрываются", — сказал Джабаров.

Водовзводная башня Московского Кремля (слева) и высотное здание министерства иностранных дел РФ
© Sputnik. Евгений Биятов
Новая угроза санкциями: в "кремлевский список" США попали члены правительства РФ

Он назвал это "грубейшим вмешательством" во внутренние дела России.

"Они абсолютно не соразмерны тому, что вменяется в вину России", — сказал сенатор.

Минфин США сообщил, что "кремлевский список" не является санкционным, а содержит лишь рекомендации.

Список, в который всего включены 96 крупных бизнесменов и 114 чиновников и глав госкомпаний из РФ, не означает, что против данных лиц введены санкции, однако они могут быть введены в дальнейшем. Ряд фигурантов списка уже находятся под санкциями США.




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