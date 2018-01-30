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Вхождение отдельных подразделений ВС РЮО в состав ВС РФ одобрил комитет Совфеда

© Sputnik. Илья Питалев
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Совет Федерации рассмотрит рекомендацию Комитета СФ по обороне на заседании 31 января.

СУХУМ, 30 янв — Sputnik. Совету Федерации рекомендовано ратифицировать соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений ВС Южной Осетии в ВС РФ, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в конце 2017 года внес на ратификацию в Госдуму соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил Южной Осетии в состав Вооруженных сил РФ, подписанное 31 марта.

Под вхождением югоосетинских подразделений в состав Вооруженных сил России понимается прием граждан этой республики на службу в составе российской 4-й гвардейской военной базы в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке.

При заключении контракта на службу в рядах российской армии гражданин из Южной Осетии должен быть уволен с военной службы в Вооруженных силах республики.

Югоосетинская сторона за три месяца после вступления соглашения в силу разработает штатно-табельную документацию, согласовав ее и утвердив с Россией. Переход армии Южной Осетии на новую организационную структуру завершится в шестимесячный срок после утверждения главнокомандующим ВС республики соответствующей документации.




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