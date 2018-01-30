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Биткоин продолжает падать в цене

© Fotolia/ Scharfsinn86
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Темы:
Рынок криптовалюты (73)
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Негативная динамика, согласно данным CoinMarketCap, отмечается и в отношении других популярных криптовалют.

СУХУМ, 30 янв — Sputnik. Согласно данным торгов, цена на биткоин снижается во вторник 30 января, передает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10:36 мск биткоин дешевел на 2,95%, до 11,03 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта падала в цене на 3,27%, до 10,99 тысячи долларов, на GDAX — на 1,35%, до 10,95 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 1,83%, до 10,95 тысячи долларов.

Дмитрий Голубовский
© Фото: с сайта Financial strategies
Голубовский: биткоин не анонимен

Другие популярные криптовалюты также демонстрируют негативную динамику, согласно данным CoinMarketCap. Так, Ethereum дешевела на 2,73%, до 1,17 тысячи долларов, Bitcoin Cash — на 3,65%, до 1,62 тысячи долларов, Ripple — на 5,89%, до 1,26 доллара. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 553,4 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 34% всего рынка.

Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации в Японии. На прошлой неделе местная биржа Coincheck остановила торги всеми криптовалютами, кроме биткоина. Это было связано с сообщениями СМИ о выводе с кошельков пользователей цифровых валют на сумму в несколько сотен миллионов долларов. Изначально ограничения коснулись криптовалюты NEM. По данным биржи, атака затронула 260 тысяч пользователей, им будет выплачено 523 миллиона NEM — более 500 миллионов долларов.

В понедельник власти Японии заявили, что будут ужесточать контроль над обменниками криптовалют в стране после вывода с биржи Coincheck порядка 723 миллионов долларов с кошельков пользователей. В частности, агентство по финансовым услугам Японии будет проводить тщательные проверки всех сервисов по обмену цифровыми валютами. Ведомство также потребовало от Coincheck предоставить отчет о взломе и меры по предотвращению подобных случаев к 13 февраля.

По мнению президента BitPoint Japan Генки Оды (Genki Oda), которое приводит агентство Рейтер, новости из Японии могут негативно повлиять на весь рынок криптовалют в среднесрочной перспективе.

Темы:
Рынок криптовалюты (73)



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