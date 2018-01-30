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Президент РФ В. Путин провел совещание с руководством Минобороны РФ и представителями ВПК

Генштаб пояснил, как южноосетинские военные попадут в армию России

© Sputnik. Алексей Дружинин
Новости
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Комитет Совета Федерации по обороне рекомендовал во вторник 30 января СФ ратифицировать соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений ВС Южной Осетии в ВС РФ.

СУХУМ, 30 янв — Sputnik. Одобренное комитетом Совфеда соглашение о вхождении отдельных подразделений ВС РЮО в состав ВС РФ не влечет за собой создание отдельных осетинских воинских формирований, сказал первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир, передает РИА Новости.

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© Sputnik. Илья Питалев
Совфед рассмотрит вхождение подразделений Южной Осетии в состав ВС России

"Отдельных осетинских формирований не будет", — сказал Познихир, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал соглашение и рекомендовал Совфеду ратифицировать документ. Этот вопрос верхняя палата парламента рассмотрит в среду, 31 января. Ранее документ утвердила Госдума.

Под вхождением югоосетинских подразделений в состав Вооруженных сил России понимается прием граждан этой республики на службу на российскую военную базу в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке.

При заключении контракта на службу в рядах российской армии гражданин из Южной Осетии должен быть уволен с военной службы в Вооруженных силах республики.

Власти Южной Осетии за три месяца после вступления соглашения в силу разработает штатно-табельную документацию, согласовав ее и утвердив с Россией. Переход армии Южной Осетии на новую организационную структуру завершится в шестимесячный срок после утверждения главнокомандующим ВС республики.

В российском Генштабе считают, что соглашение позволит «сформировать общее оборонное пространство России и Южной Осетии», не потребовав при этом дополнительных затрат федерального бюджета.




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