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Вадим Такменев

Второй сезон вокального проекта "Ты супер!" стартует 10 февраля

© Фото: Facebook/Ты супер
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Международный детский вокальный проект "Ты супер!" – совместный проект международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ. Проект помогает реализоваться в творчестве детям со сложными судьбами.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Долгожданная премьера второго сезона международного детского конкурса "Ты супер!" состоится 10 февраля 2018 года.

Как и в прошлом году, ведущим шоу станет Вадим Такменев. На прошлой неделе стало известно, что одно из судейских кресел займет Сергей Лазарев. Кто еще в составе звездного жюри, будет объявлено только на пресс-конференции, которая состоится 31 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Победителем первого сезона проекта "Ты супер!" стала Валерия Адлейба из Абхазии.

Участники конкурса "Ты супер!" — воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Талантливые ребята в возрасте от 7 до 18 лет смогли продемонстрировать свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.




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