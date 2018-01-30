Скончался самый старый житель планеты

Франсиско Нуньес Оливера из Испании в декабре 2017 года исполнилось 113 лет.

СУХУМ, 30 янв — Sputnik. Житель Испании, признанный старейшим жителем планеты, умер в возрасте 113 лет, передает РИА Новости.

Франсиско Нуньес Оливера родился 13 декабря 1904 года в Бьенвениде, небольшом городке к югу от Бадахоса (автономное сообщество Эстремадура), где живут около двух тысяч человек. Здесь он и прожил всю жизнь. Местные жители называли его Марчена — в молодости он был очень похож на известного севильского исполнителя фламенко Пепе Марчена (1903-1976).

© AP Photo. Raymond Simpson Умерла старейшая жительница Земли

"Покойся с миром. Прощай, Марчена!", — написал в Twitter Гильермо Фернандес Вара. Франсиско будет похоронен у себя на родине.

Мэр Бьенвениды Антонио Кармона заявил, что смерть Франсиско "стала болью для всех жителей".

"Его любили все — за улыбку, за его слова, за то, как он говорил", — сказал мэр в интервью агентству EFE.

Умерший был участником Испано-франко-марокканской войны 1921-1926 годов — колониальной войны Испании и Франции против берберского эмирата Риф, созданного в результате восстания в Северном Марокко.

На завтрак каждый день Франсиско ел кекс и пил жидкий йогурт. Давление даже в очень почтенном возрасте было отличное, сахар в крови в норме, он вообще не болел никакими серьезными заболеваниями. У Франсиско есть дочь Антониа, которая прожила с ним всю жизнь и заботилась о нем до последнего дня, 97-летний брат и 93-летняя сестра. Себя самый старый мужчина планеты назвал "дедушкой мира". В городке будет объявлен траур.