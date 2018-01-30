16:31 30 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Свечи

Скончался самый старый житель планеты

CC0
Новости
Получить короткую ссылку
110 0 0

Франсиско Нуньес Оливера из Испании в декабре 2017 года исполнилось 113 лет.

СУХУМ, 30 янв — Sputnik. Житель Испании, признанный старейшим жителем планеты, умер в возрасте 113 лет, передает РИА Новости.

Франсиско Нуньес Оливера родился 13 декабря 1904 года в Бьенвениде, небольшом городке к югу от Бадахоса (автономное сообщество Эстремадура), где живут около двух тысяч человек. Здесь он и прожил всю жизнь. Местные жители называли его Марчена — в молодости он был очень похож на известного севильского исполнителя фламенко Пепе Марчена (1903-1976).

Вайолет Мосс Браун (в центре), 16 апреля 2017 года
© AP Photo. Raymond Simpson
Умерла старейшая жительница Земли

"Покойся с миром. Прощай, Марчена!", — написал в Twitter Гильермо Фернандес Вара. Франсиско будет похоронен у себя на родине.

Мэр Бьенвениды Антонио Кармона заявил, что смерть Франсиско "стала болью для всех жителей".

"Его любили все — за улыбку, за его слова, за то, как он говорил", — сказал мэр в интервью агентству EFE.

Умерший был участником Испано-франко-марокканской войны 1921-1926 годов — колониальной войны Испании и Франции против берберского эмирата Риф, созданного в результате восстания в Северном Марокко.

На завтрак каждый день Франсиско ел кекс и пил жидкий йогурт. Давление даже в очень почтенном возрасте было отличное, сахар в крови в норме, он вообще не болел никакими серьезными заболеваниями. У Франсиско есть дочь Антониа, которая прожила с ним всю жизнь и заботилась о нем до последнего дня, 97-летний брат и 93-летняя сестра. Себя самый старый мужчина планеты назвал "дедушкой мира". В городке будет объявлен траур.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бой Головкин-Альварес
    Судье назло

    Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер пообещал сделать все возможное, чтобы на исход реванша с Саулем "Канело" Альваресом не повлияли судейские ошибки.

  • Сотрудник МЧС на месте крупного пожара на территории Ошского рынка в Бишкеке
    Цены – огонь!

    В центре Бишкека полыхает главный рынок кыргызской столицы – Ошский базар. Площадь возгорания исчисляется тысячами квадратных метров.

  • Золотые коронки
    Красиво живут

    Министерство по налогам и сборам Беларуси планирует активизировать работу по поиску граждан, которые живут не по средствам.

  • Работа за компьютером. Клавиатура
    Кто не работает…

    Экономисты призывают латвийцев больше работать, платить налоги и накапливать средства иначе пенсионерам придется меньше есть.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС
    Уголовный атом

    Уголовное дело о незаконной продаже имущества Игналинской АЭС на аукционе передали в суд – кого сгубили медные трубы?

  • Дан Кристиан Туртурикэ
    Про соринку и бревно

    Румынский журналист, обличавший коррупционеров и совершавший нападки на агентство Sputnik, сам стал фигурантом дела о взяточничестве.

  • Зам начальника таможенной службы Таджикистан Турсунзода Азим Хайдар, архивное фото
    В думах о ЕАЭС

    Почему Таджикистан уже три года думает о целесообразности вступления в Евразийский экономический союз, и до чего, в конце концов, додумается?

  • Ислам Каримов
    Рождение Ислама

    Как жители Узбекистана намерены отметить 80-летие со дня первого президента республики Ислама Каримова.

  • 100 евро
    Эстонский "развод"

    Как мошенники сумели выманить у эстонских чиновников больше миллиона евро дотаций на покупку инвентаря для деревообрабатывающего комплекса.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Участница Венецианского карнавала
Карнавал в Венеции: люди в масках и плащах
В Алеппо восстановливают мечеть Омейядов, разрушенной террористами
В Алеппо восстанавливают мечеть Омейядов, разрушенную террористами
Как алкоголь влияет на организм
Как алкоголь влияет на организм

Соцсети

Sputnikabkhazia