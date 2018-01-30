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Вид на аэропорт Адлер в Сочи. Архивное фото.

Вооруженная оппозиция покинула сирийский форум в Сочи

© Sputnik. Михаил Мокрушин
Новости
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Делегация оппозиции Сирии в составе примерно 100 человек вылетела из Сочи в Анкару.

СУХУМ, 30 янв — Sputnik. Конгресс нацдиалога Сирии, который проходит в Сочи, покинула делегация вооруженной оппозиции Сирии, отказавшись от переговоров, передает РИА Новости.

В составе делегации, состоящей примерно из 100 человек, экс-глава так называемого "временного правительства" Сирии Ахмад Тоаме, член делегации вооруженной оппозиции Ясир Абдуррахим, глава генштаба Свободной Сирийской армии Ахмад Берри и другие оппозиционеры. Делегация прибыла в аэропорт вечером в понедельник, однако отказалась покидать воздушную гавань, выдвинув дополнительные требования.

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Вылет рейса авиакомпании Turkish Airlines TK-3443 в Анкару из международного аэропорта Сочи изначально был намечен на 08.30 местного времени (совпадает с московским), затем был перенесен на 13.00, а после — на 14.00. В итоге самолет взлетел в 14.35.

Последний пассажир зарегистрировался на рейс в 14.00. Запыхавшийся мужчина в пальто на ходу бросил корреспонденту РИА Новости пару фраз, из которых следовало, что он член делегации Турции на конгрессе и из Анкары поедет в Стамбул.

Перед вылетом делегация опубликовала заявление, в котором объяснила решение отказаться от участия в конгрессе недовольством официальным флагом Сирии на эмблеме мероприятия и "невыполненными обещаниями»".

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, заявлено участие более 1,5 тысячи человек, которые представляют все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.




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