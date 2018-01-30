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Станислав Черчесов. Архивное фото

Черчесов: сборная РФ на ЧМ-2018 должна выйти из группы

© Sputnik. Антон Денисов
Новости
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Соперниками сборной России по группе А будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

СУХУМ, 30 янв — Sputnik. Новых игроков в сборную РФ к ЧМ-2018 привлекать не планируют, сборная должна играть по-хозяйски и выходить из группы, сказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, передает РИА Новости.

"Нужно сделать команду к чемпионату мира. Мы хозяева и мы должны играть по-хозяйски. Нам необходимо выйти из группы. Мы работаем над этим", — заявил Черчесов, отвечая на вопросы болельщиков в видеоинтервью, которое транслировалось на официальной странице национальной команды в социальной сети "ВКонтакте".

"Непосредственно перед чемпионатом мира не планируется натурализация новых игроков. Если игрок получает российский паспорт, он становится кандидатом в сборную. Мы никому не предлагаем сами получать паспорт. Большое количество натурализованных игроков не очень хорошо влияет на команду", — добавил Черчесов, отвечая на вопрос о натурализации игроков.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по группе А будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.




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