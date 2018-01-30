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Валентина Хурхумал

Выставка абхазского керамиста Валентины Хурхумал откроется в Нальчике

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Персональная выставка художника-керамиста Валентины Хурхумал откроется в Арт-центре Madina Saral"p в Кабардино-Балкарии в городе Нальчик 2 февраля.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Амра Амичба. На выставке абхазского керамиста Валентины Хурхумал в Нальчике будут представлены около пятидесяти работ. Об этом она сообщила по телефону из Нальчика корреспонденту Sputnik.

Кроме работ из керамики, на выставке будут представлены и работы в жанре графики, но, по признанию Хурхумал, в совершенно новом для нее направлении.

"Моя послевоенная жизнь связана с Нальчиком. Я привозила сюда студентов Сухумского училища на практику, хорошие работы сделали и защитили дипломные работы. А потом я здесь работала одиннадцать месяцев и провела в Нальчике персональную выставку", — вспоминает она.

Валентина Хурхумал поделилась, что с трепетом ждет открытия выставки.

"Как творческий человек больше поймет поэзию, так и работы художника лучше оценит художник. Оценка коллег для меня важнее, конечно", — сказала она.

Валентина Хурхумал рассказала, что к своему 80-летию планирует провести летом большую юбилейную персональную выставку в Сухуме.

Валентина Хурхумал окончила факультет керамики Тбилисской государственной академии художеств. Участвовала в выставках в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Вильнюсе, Германии, Генуе. Персональные выставки ее работ были организованы в Сухуме, Нальчике в 1974 году. Вместе с другими абхазскими художниками участвовала в выставке "Аимадара" (абх. – взаимосвязь), которая прошла 18 апреля 2013 года в Национальном музее КБР.

Работы Валентины Хурхумал находятся в Государственной национальной картинной галерее Абхазии, в частных коллекциях Парижа, Германии, Индии, Италии, Америки.

Валентины Хурхумал — лауреат ежегодной премии Министерства культуры Абхазии "Лучшая работа года", член Союза журналистов России и Абхазии.




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