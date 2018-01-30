Глава минфина США: за "Кремлевским докладом" последуют новые санкции

В США опубликовали "Кремлевский список" — список лиц, которые могут попасть под санкции, в него вошло почти все руководство правительства России, в том числе, премьер-министр Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров.

СУХУМ, 30 янв — Sputnik. За докладом минфина США последуют новые санкции, заявил в конгрессе министр финансов США Стивен Мнучин, передает РИА Новости.

По его словам, "будут иметь место санкции", вытекающие из доклада.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".