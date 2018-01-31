Трамп заявил о необходимости модернизировать ядерное оружие США

Возможно, когда-нибудь все страны мира примут решение уничтожить ядерное оружие, но сейчас это невозможно, считает лидер Соединенных Штатов.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп призвал к модернизации американского ядерного арсенала, об этом президент США заявил, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе, сообщает РИА Новости.

"В рамках нашей обороны мы должны модернизировать и перестроить наш ядерный арсенал в надежде никогда не использовать его", — отметил он, выступая перед конгрессом.

Трамп подчеркнул необходимость сделать этот арсенал "столь мощным, чтобы это позволило сдержать любой акт агрессии".

Также в ходе своего выступления перед конгрессом Трамп сообщил, что Китай и Россия бросают вызов интересам, экономике и ценностям США.

"Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям", — сказал Трамп, выступая с ежегодной речью "О положении страны» в конгрессе."