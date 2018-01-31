Минюст США начал расследование против Apple из-за скандала с iPhone

Подробности расследования, проводимого Минюстом и Комиссией по ценным бумагам и биржам США, на данном этапе не сообщаются.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржами начали расследование в отношении американской корпорации Apple из-за скандала с замедлением работы некоторых моделей iPhone, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Американские власти подозревают, что компания, исказив данные о производительности ряда старых моделей смартфонов, могла нарушить законы о раскрытии информации. Кроме того, проверяющие органы полагают, что своими действиям Apple могла вводить в заблуждение инвесторов.

Ранее Apple призналась, что вышедшее около года назад обновление iOS 10.2.1 снижает производительность моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE ради увеличения продолжительности работы батареи и решения проблем с внезапными отключениями смартфонов. В компании принесли извинения и пообещали предоставлять пользователям больше информации о состоянии аккумуляторов.