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Города мира. Пекин

Китай о "кремлевском списке": у нас с Россией зрелые отношения

© Sputnik. Илья Питалев
Новости
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Опубликованный во вторник "кремлевский список" не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых в нем лиц, но подразумевает, что ограничительные меры со стороны США могут быть введены в будущем.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. Отношения России и Китая зрелые и стабильные, и на них не повлияет "кремлевский список", опубликованный минфином США, заявили РИА Новости в МИД КНР.

"Отношения Китая и России зрелые и стабильные, изменения внешних условий на них не повлияют. Благодаря совместным стараниям китайско-российские отношения продолжат оставаться на высоком уровне развития, совместные усилия двух стран также способствуют развитию каждой из них, а также поддержанию регионального и глобального мира и стабильности", — заявили в пресс-службе ведомства.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".




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