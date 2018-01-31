Шевченко объяснил причину драки со Сванидзе в прямом эфире

Журналист Максим Шевченко заявил, что Сванидзе первым начал угрожать ему и должен был за это ответить.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. Телеведущий Максим Шевченко и историк Николай Сванидзе прервали прямой эфир радио "Комсомольская правда" дракой. Причиной драки стал различный подход к трактовке истории России, заявил Шевченко в интервью телеканалу "360”, сообщает РИА Новости.

"Я никогда руки первый не распускаю. Была словесная дискуссия. Я ему сказал: "Коля, ты плюешь на могилы советских солдат". Он мне сказал: "Ты подонок. Был бы ты ближе, я бы дал тебе по морде"", — сказал телеведущий.

"Он пошел ко мне, я встал, руки убрал за спину. Он ударил меня, после этого я, на инстинкте, ему ответил. Он улетел в угол", — добавил Шевченко.

Ранее в сети появилось видео — фрагмент трансляции в прямом эфире из студии радиостанции "Комсомольская правда", где и произошла драка между гостями. Оба участвовали в передаче, в которой обсуждался вопрос о том, "считать ли сталинизм болезнью".

Сванидзе заявил, что Сталин до начала Великой Отечественной войны "довел страну до катастрофического состояния", и назвал Шевченко "мерзавцем", тот в ответ обвинил оппонента в оскорблении памяти погибших советских воинов и назвал его "конченным демагогом".