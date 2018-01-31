Вопрос участия российских атлетов в Паралимпиаде-2018 будет решен в четверг

Международный паралимпийский комитет постановил, что на Паралимпиаду могут поехать только 30-35 человек, половина от того состава, который прошел классификацию.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. Участие российских паралимпийцев в Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане будет обсуждаться исполкомом Паралимпийского комитета России в четверг, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Владимира Лукина.

"Завтра будет заседание исполкома (ПКР), и право решать об участии в Паралимпийских играх будет за спортсменами", — сказал Лукин.

Он подчеркнул, что по результатам предварительного обсуждения этого вопроса большинство тренеров и паралимпийцев считают правильным принимать участие в Играх.

Лукин напомнил, что на Паралимпиаду могут поехать только 30-35 человек, половина от того состава, который прошел классификацию. "Причины такого решения непонятны, поскольку все пробы, сданные спортсменами, их было 207, были чистыми", — подчеркнул он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась в связи с принятым МПК решением по российским паралимпийцам.

"Так стыдно, что принимаются такие решения к людям с ограниченными возможностями, к чистым спортсменам", — сказала она. — Международная спортивная общественность должна "наконец встряхнуться" и положить конец этому".

По мнению сенатора, спортивные чиновники, принимающие подобные решения, войдут в историю как люди, которые вели к развалу паралимпийского движения.