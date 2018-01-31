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П/к по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Сванидзе пообещал больше не драться с Шевченко

© Sputnik. Владимир Трефилов
Новости
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По словам журналиста, он уже извинился перед аудиторией "Комсомольской правды", однако просить прощения у Шевченко не собирается.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. Историк и журналист Николай Сванидзе пообещал при встрече с Максимом Шевченко не бросаться в драку с кулаками, об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", сообщает РИА Новости.

"Мы же действительно все-таки не малые дети. Один раз эмоции не смогли сдержать, но это не значит, что мы каждый раз при встрече с Максимом Шевченко будем бросаться друг на друга с кулаками", — пояснил Сванидзе.

Сванидзе добавил, что ему неловко после извинений главы СПЧ Михаила Федотова.

"Мы как два маленьких ребенка с Максимом Шевченко: мы подрались, а председатель Совета по правам человека за нас извиняется", — сказал он.

Драка журналистов произошла в эфире радиостанции "Комсомольская правда" после слов Сванидзе о том, что Сталин перед Великой Отечественной войной "довел страну до катастрофического состояния". Шевченко обвинил оппонента в оскорблении памяти погибших советских воинов, оба перешли к взаимным оскорблениям, а затем нанесли другу другу несколько пощечин.

Сванидзе и Шевченко входят в состав СПЧ, поэтому главе Совета Михаилу Федотову пришлось просить прощения за их поведение. Он отметил, что эта история его шокировала. Федотов призвал оппонентов извиниться друг перед другом и "самое главное — перед аудиторией".




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