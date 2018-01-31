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Количество заявок на фотоконкурс имени Стенина бьет рекорды

© Фото: МКФ им Стенин Илья Питалев
Новости
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Прием заявок на Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, продлится до 28 февраля 2018 года.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Более 1000 снимков от участников из 40 стран поступило за первый месяц приема заявок на участие в фотоконкурсе имени Андрея Стенина, сообщило МИА "Россия сегодня" в среду 31 января.

"Только за первый месяц приема работ организаторы получили более 1000 фотоснимков из почти сорока стран мира. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, что дает право полагать, что борьба за призовые места выйдет на новый уровень", — говорится в сообщении.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
© Sputnik.
Представители ведущих информагентств мира вошли в жюри конкурса Стенина-2018

Самыми активными стали фоторепортеры из России, Индии, Кении, Бангладеш, Палестины, Сербии, Турции, США, Великобритании, Ирана, Малайзии, ЮАР, Китая, Беларуси, Молдовы и Казахстана.

Представители этих стран подали на конкурс самое большое число работ. Чаще других встречаются новостные репортажи, популярны также этнические зарисовки и портретная съемка, в которой конкурсанты экспериментируют с разными техниками и жанрами.

"Прием заявок на конкурс продолжается на сайте stenincontest.ru. К участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет, прием заявок открыт до 28 февраля 2018 года. Конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии. Цель конкурса — поддержать молодых фоторепортеров и открыть им дорогу в мир большой фотографии", — проинформировала МИА "Россия сегодня".

В фотоконкурсе будет четыре номинации — "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Число работ в каждой из номинаций в 2018 году, сообщает российское информагентство, увеличено до трех, что дает молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена высшая награда — "Гран-при".

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2017 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).

Информационное агентство и радио Sputnik – международный информационный партнер конкурса.




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