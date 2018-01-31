Количество заявок на фотоконкурс имени Стенина бьет рекорды

Прием заявок на Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, продлится до 28 февраля 2018 года.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Более 1000 снимков от участников из 40 стран поступило за первый месяц приема заявок на участие в фотоконкурсе имени Андрея Стенина, сообщило МИА "Россия сегодня" в среду 31 января.

"Только за первый месяц приема работ организаторы получили более 1000 фотоснимков из почти сорока стран мира. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, что дает право полагать, что борьба за призовые места выйдет на новый уровень", — говорится в сообщении.

Самыми активными стали фоторепортеры из России, Индии, Кении, Бангладеш, Палестины, Сербии, Турции, США, Великобритании, Ирана, Малайзии, ЮАР, Китая, Беларуси, Молдовы и Казахстана.

Представители этих стран подали на конкурс самое большое число работ. Чаще других встречаются новостные репортажи, популярны также этнические зарисовки и портретная съемка, в которой конкурсанты экспериментируют с разными техниками и жанрами.

"Прием заявок на конкурс продолжается на сайте stenincontest.ru. К участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет, прием заявок открыт до 28 февраля 2018 года. Конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии. Цель конкурса — поддержать молодых фоторепортеров и открыть им дорогу в мир большой фотографии", — проинформировала МИА "Россия сегодня".

В фотоконкурсе будет четыре номинации — "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Число работ в каждой из номинаций в 2018 году, сообщает российское информагентство, увеличено до трех, что дает молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена высшая награда — "Гран-при".

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2017 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).

Информационное агентство и радио Sputnik – международный информационный партнер конкурса.