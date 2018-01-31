Испытания нового беспилотного вертолета начались в России

Управлять и транспортировать комплекс беспилотного вертолета будет автономный наземный пункт на базе машины КамАЗ.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. Новый беспилотный вертолет со взлетной массой 500 килограмм создан в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех".

Наземные испытания одного из двух образцов вертолета начались в Конструкторском бюро промышленной автоматики (КБПА, Саратов)

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) создал беспилотный вертолет соосной схемы со взлетной массой до 500 килограмм. В настоящее время изготовлено два опытных образца. Один из образцов в настоящее время находится на наземных испытаниях в КБПА", — говорится в сообщении.

В Ростехе пояснили, что машина, разработанная Кумертауским авиационным производственным предприятием (КумАПП) сможет нести до 150 килограмм полезной нагрузки, развивать скорость до 150 километров в час и выполнять полеты продолжительностью до четырёх часов.

"Разработка КумАПП является одной из первых в своем роде в России, нашим специалистам удалось достичь существенного прогресса, и мы планируем приступить к летным испытаниям этого комплекса во второй половине 2018 года", — цитируются в сообщении слова гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского.

Индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков отметил, что новая разработка имеет хорошие перспективы как на военном, так и на гражданском рынке.

"Такой беспилотник может нести на борту мощные системы мониторинга, серьезные вооружения, которые не в состоянии поднять в воздух распространенные сегодня коптеры", — сказал он.