Военное соглашение между Южной Осетией и Россией ратифицировали в Совфеде

Документ соглашения во вторник поддержал профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. Соглашение с Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ ратифицировали в среду на заседании Совета Федерации, сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в конце 2017 года внес на ратификацию в Госдуму соглашение, подписанное 31 марта, о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил Южной Осетии в состав Вооруженных сил РФ.

Вхождение югоосетинских подразделений в состав Вооруженных сил России подразумевает прием граждан этой республики на службу в составе российской 4-й гвардейской военной базы в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке.

При заключении контракта на службу в рядах российской армии гражданин из Южной Осетии должен быть уволен с военной службы в Вооруженных силах республики.

Югоосетинская сторона за три месяца после вступления соглашения в силу разработает штатно-табельную документацию, согласовав ее и утвердив с Россией. Переход армии Южной Осетии на новую организационную структуру завершится в шестимесячный срок после утверждения главнокомандующим ВС республики соответствующей документации.