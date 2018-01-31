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Ситуция в Сирии

Турецкая армия уничтожила более 700 террористов в Африне

© Sputnik. Михаил Воскресенский
Новости
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Операция "Оливковая ветвь" на северо-западе Сирии продолжается в плановом режиме, сообщает Генштаб Турции.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. В ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне турецкие ВС уничтожили еще 63 члена террористических организаций, всего с начала операции ликвидированы 712 террористов, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий генеральный штаб.

"ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" поразили 22 цели — укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдской партии "Демократический союз"), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ (запрещена в РФ). Участвовавшие в операции самолеты благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 63 террориста, с начала операции — 712", — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости в среду.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Турецкая военная операция в Сирии
© Sputnik.
Турецкая военная операция в Сирии



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