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Флагманский корабль шестого флота США Mount Whitney в порту Таллина. Архивное фото

Депутат Госдумы: корабли НАТО в Черном море нагнетают напряжение

Sputnik
Новости
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Россия не боится провокаций НАТО, лишь убеждается в необходимости иметь современную армию и флот, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. Провокационные действия со стороны НАТО продолжают политику поддержания напряженности в отношениях с Россией в черноморском регионе, заявил РИА Новости в среду депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Накануне два корабля Альянса — эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan и турецкий фрегат Gaziantep вошли в акваторию Черного моря.

"Это ничем не прикрытые провокационные действия, любые действия кораблей НАТО в акватории Черного моря — это демонстрация силы. Вся эта игра "бицепсов" рассчитана в первую очередь на европейский и американский электорат, который должен быть уверен, что НАТО — это "владыка моря", а русские должны испугаться и присмиреть.", — отметил Белик.

Он выразил уверенность, что "в реальности НАТОвский генералитет прекрасно понимает, что всеми этими провокациями Россию не запугать". "А вот усилить недоверие и лишний раз убедиться в необходимости иметь современную армию и флот, это можно", — добавил он.




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