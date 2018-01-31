Турция и Россия объединят усилия в зонах деэскалации в Сирии

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. Главы России и Турции обсудили вопросы координации совместных усилий по обеспечению устойчивого функционирования зон деэскалации в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Обсуждены вопросы дальнейшей координации усилий России и Турции по обеспечению устойчивого функционирования зон деэскалации, а также взаимодействия в астанинском формате", — говорится в сообщении.
Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным темам успешно развивающегося двустороннего торгово-экономического сотрудничества.