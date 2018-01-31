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Президент РФ В. Путин встретился с российскими участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане

Путин извинился перед олимпийцами из-за ситуации вокруг ОИ-2018

© Sputnik. Сергей Гунеев
Новости
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На встрече с российскими атлетами глава России пожелал удачи тем, кто отправляется в Пхенчхан, и заверил, что власти будут поддерживать спортсменов, которые не смогли поехать на Олимпиаду.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин встретился с олимпийцами и принес им извинения за то, что страна не смогла защитить их от сложившейся ситуации с Олимпийскими Играми-2018 в Пхенчхане, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Васильев (Россия) в финале командных соревнований по прыжкам с большого трамплина
© Sputnik. Виталий Белоусов
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"Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то", — сказал Путин.

Президент отметил, что в такой ситуации гораздо труднее достигать результатов, так как складывается "сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет".

"Но у вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда будет выступать, и выступала, и будет поддерживать идеи чистого спорта во всех смыслах, во всех отношениях", — добавил Путин.

Владимир Путин пожелал удачи спортсменам, которые отправляются в Пхенчхан, и призвал их не думать о негативе, а сосредоточиться на спортивной борьбе.

"У нас много спортсменов едет сейчас — и опытных, и очень молодых. Все вы — люди, которые привыкли и умеют бороться. Нужно собраться. И еще одно… у нас старая песня еще с советских времен — за себя и за того парня, вот всегда об этом помните, и у вас все получится", — напутствовал олимпийцев президент.

Также глава государства заверил, что власти будут поддерживать спортсменов, которые не смогли поехать на Олимпиаду.

"Для нас некоторые вещи являются действительно странными в этой связи. Вы знаете, в отношении многих из них было заявлено, что их не допускают по совокупности обстоятельств, не связанных с допингом. Тогда возникает вопрос, с чем мы боремся? С допингом или чем-то другим?" — сказал президент.

Несмотря на то, что Россия признает собственные "упущения, ошибки, невнимательное отношение к вещам, которые являются важными, ключевыми в современном спорте", Москва надеется, что международные спортивные организации не будут превращаться в "департаменты госучреждений отдельных стран".

Международный олимпийский комитет допустил российских атлетов к участию в Играх под нейтральным флагом. Всего в состав делегации войдут 169 "спортсменов-олимпийцев из России"и 189 официальных лиц. Ряд лидеров сборной не попали в список приглашенных на Олимпиаду комиссией МОК. Среди них шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов.

Кроме того, призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Граф отказалась от поездки в Пхенчхан, несмотря на приглашение от МОК.




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