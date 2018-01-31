Армена Джигарханяна госпитализировали в московскую клинику

Ранее СМИ сообщали, что актер попал в больницу с сердечным приступом после просмотра программы с участием его экс-супруги Цымбалюк-Романовской.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна доставили в московскую клинику с подозрением на пневмонию, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью друга актера Владимира Быстрякова телеканалу "Звезда".

По его словам, Джигарханяна госпитализировали накануне. "Он еле разговаривает, очень плохо, я никогда в таком состоянии его не слышал. Все, что говорят про госпитализацию после просмотра передачи с его бывшей супругой Виталиной — бред", — категорично заявил Быстряков.

Эту информацию РИА Новости подтвердил представитель театра. По словам собеседника агентства, актер продолжил лечение, которое прервал на прошлой неделе. Его положили в стационар из-за вируса.

В прошлом году вокруг 82-летнего артиста и его 38-летней бывшей жены разразился публичный скандал. Джигарханян сказал, что не готов простить супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". О чем конкретно идет речь, он не уточнил. Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора театра Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила, что подает на развод. Ее мать в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" поделилась, что дочь боится преследований.