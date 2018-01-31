Тимур Вайнштейн о "Ты супер!": это проект о детях и для детей

Алексей Стефанов, Sputnik

"Ты похожа на министра, расслабься", – приободрил Валерию Адлейба из Абхазии на презентации второго сезона "Ты супер!" ведущий шоу Вадим Такменев. Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн в защиту юной певицы добавил, что победитель проекта "Ты супер!" автоматически может стать, как минимум, замминистра культуры республики.

Валерия заверила, что будет смотреть каждый новый выпуск и болеть за участников.

Второй по счету Международный вокальный конкурс "Ты супер!", в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей, и бессменным партнером которого выступает Международное информационное агентство и радио Sputnik, стартует 10 февраля в 20.00 на НТВ. На протяжении нескольких месяцев 83 участника со сложными судьбами из 13 стран — России, ближнего зарубежья, стран Балтии, а теперь еще Германии и Сирии будут бороться за звание самого талантливого юного певца.

Изменения коснулись и жюри конкурса – к композитору и продюсеру Виктору Дробышу, который сидел в судейском кресле и на первом вокальном конкурсе, присоединились композитор Игорь Крутой, победитель зрительского голосования "Евровидения-2016" Сергей Лазарев и популярная певица Юлианна Караулова. Ведущим остался Вадим Такменев.

На конкурс приехали сильные участники

"Это очень важно, что в конкурсе принимают участие представители стран ближнего зарубежья и Балтии, потому что наши культурные связи никуда не делись, никуда не делся и русский язык, как язык нашего общения. Мне было очень приятно, когда я услышал, что Сабина Манвелян – участница прошлого конкурса от Армении, которая еще год назад плохо разговаривала по-русски, стала ведущей на радио Sputnik Армения, и как чисто она сейчас говорит на нем, хорошо построенными фразами, как профессиональная радиоведущая. И это тоже важно, потому что дети, которые приезжают в Москву, начинают разговаривать на языке межнационального общения. На языке, на котором все мы выросли, на котором построили очень много наших культурных связей. А из-за того, что язык начал теряться, стали теряться и наши связи", — сказал агентству Sputnik крестный отец конкурса, генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Он отметил, что еще на прошлом сезоне конкурса "Ты супер!" стало понятно, что дети из стран, которые по разным причинам не очень дружественно относятся друг к другу, становятся на проекте друзьями, обнимаются при встрече, а, прощаясь, искренне плачут. Потому что этот конкурс не имеет политического подтекста, он больше, чем просто телевизионный проект, "он о детях и для детей, он о дружбе и помощи".

"Дети из всех стран СНГ до сих пор общаются друг с другом. И то, что их поддерживает Sputnik, то, что они получают стипендии, это здорово. В дальнейшем дети могут эти деньги использовать на свое профессиональное образование, мне кажется это очень важным", — сказал Вайнштейн.

По его словам, на второй вокальный проект "Ты супер!" приехали еще более талантливые дети. Проводить кастинг было проще, потому что дети смотрели первый конкурс, готовились, знали, какие песни будут более выигрышно звучать. И хотя у организаторов проекта, членов жюри могут быть симпатии к определенным странам, на участниках это никак не отразится.

"Я очень рад, что второй год подряд Азербайджан участвует в этом конкурсе. Понятно, что я родом из Баку, там похоронены мои предки, я очень люблю этот город и с удовольствием туда приезжаю, Азербайджан моя вторая родина, но я никак не использую это. Никто из нас не делает этого, потому что это искренний конкурс. Мы просто любим всех наших участников, потому что они особенные в своей честности, искренности, взрослому отношению к жизни", — заверил Тимур Вайнштейн.

Голосовать сердцем

Во время первого вокального конкурса "Ты супер!" член жюри Юлианна Караулова приезжала на съемочную площадку, выступала и сопереживала детям, но призналась корреспонденту Sputnik, что из-за плотного графика следила не за всеми передачами. Теперь же будет внимательно смотреть на каждого участника.

"В первом сезоне я думала, поскольку дети особенные, им будут делаться какие-то поблажки, жюри — относиться ко всему снисходительно, даже полагала, что все будет на уровне художественной самодеятельности, и была приятно удивлена, когда обнаружила, что многие ребята действительно практически профессионально поют, они очень одаренные. В этот раз конкурс будет еще сильнее, поскольку генеральный продюсер нас в этом заверил, и, думаю, нам будет нелегко выбрать сильнейшего", — сказала Юлианна Караулова.

© Sputnik. Пресс-конференция по старту второго сезона проекта "Ты супер!"

Певица отметила, что ей очень "приятно становиться частью музыкального праздника, социального проекта, который меняет жизнь людей, целого поколения, частью глобального проекта, который войдет в истории.

"Я постараюсь быть достаточно объективной и голосовать сердцем. Мы видим, что сейчас поколение более талантливое, а на этом проекте особенные дети, которые прошли через многое. Помимо того, что мы должны иногда делать скидку на волнение, сложный жизненный путь, важно все-таки оценивать и природные данные, насколько усердно готовился участник к выступлению, то, как он представляет свой номер – только поет или еще танцует. Другими словами, постараюсь быть объективной", — заверила Караулова.

Детский конкурс, изменивший взрослых

"Ровно год назад я не ожидал того, что со мной произойдет, — признался корреспонденту Sputnik Виктор Дробыш, — Отнесся к предложению стать членом жюри достаточно дежурно: конкурс, ну посмотрим. Но этот проект нас, взрослых, многое повидавших, изменил, мы стали другими. Надеюсь, что лучше. Мы стали ценить совсем другие вещи. Я даже к своим детям стал относиться по-другому, к их воспитанию. Этот проект меня тоже многому научил. Поэтому в ожидании второго конкурса я готовлюсь к эмоциям, которые я должен сдерживать, все-таки мальчишки не плачут. Но ситуация будет близка к этому, потому что мы будем переживать их жизни, их истории. Хотя и не нужно себя сдерживать".

© Sputnik. Пресс-конференция по старту второго сезона проекта "Ты супер!"

На первом вокальном конкурсе он стал самым любимым членом жюри для конкурсантов, хотя и принимал порой жесткие решения. Его даже прозвали дядей Витей.

"Дядя Витя звучит неплохо, были же дядя Степа-милиционер, дядя Федор – это же почти уменьшительно-ласкательно звучит. Пускай так и будет. Наверное, я улыбкой растапливаю сердца детей", — сказал композитор, и дружелюбно улыбнулся.

Игорь Крутой был более сдержанным. "Надеюсь, будет интересно, и за счет моего участия в жюри рейтинг программы не уменьшится", — тоже улыбнулся он. Впрочем, как отметил Тимур Вайнштейн, этот конкурс во многом состоялся именно благодаря Игорю Крутому, который поддержал его от зарождения идеи и до конкретной помощи детям.

"Задача такого шоу состоит в том, чтобы изменить жизнь участников. Подводя некий итог двух этапов конкурса – вокального и танцевального, уже можно сказать, что это задача решена. Жизнь детей изменилась, а в чем-то изменилась и жизнь нашего агентства Sputnik", — отметил заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.