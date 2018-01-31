Донецкая и Луганская республики создадут единое таможенное пространство

Намерение создать единое таможенное пространство будет способствовать сближению республик и развитию экономики в ДНР и ЛНР.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и и.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник выразили намерение создать между ДНР и ЛНР единое таможенное пространство, сообщает РИА Новости.

"Тридцать первого января глава ДНР Александр Захарченко и и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник подписали протокол о намерениях создания единого таможенного пространства между Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой", — сообщается на официальном сайте ДНР.

Как отметил Захарченко, подписание документа — это новый этап развития республик. "Сегодня мы подписали не только протокол о намерениях, который позволит в будущем убрать наши таможенные границы, но и подписали соглашение о взаимодействии при организации железнодорожных перевозок", — приводит его слова официальный сайт ДНР.