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Ополченцы ДНР в Донецкой области

Донецкая и Луганская республики создадут единое таможенное пространство

© Sputnik. Дэн Леви
Новости
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Намерение создать единое таможенное пространство будет способствовать сближению республик и развитию экономики в ДНР и ЛНР.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и и.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник выразили намерение создать между ДНР и ЛНР единое таможенное пространство, сообщает РИА Новости.

"Тридцать первого января глава ДНР Александр Захарченко и и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник подписали протокол о намерениях создания единого таможенного пространства между Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой", — сообщается на официальном сайте ДНР.

Как отметил Захарченко, подписание документа — это новый этап развития республик. "Сегодня мы подписали не только протокол о намерениях, который позволит в будущем убрать наши таможенные границы, но и подписали соглашение о взаимодействии при организации железнодорожных перевозок", — приводит его слова официальный сайт ДНР.




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