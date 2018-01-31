Создатель мультфильма о коте Леопольде скончался в возрасте 77 лет

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. Режиссер советских анимационных фильмов Анатолий Резников скончался в возрасте 77 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Сусанну Альперину.

Причина смерти не уточняется.

"Мне позвонили друзья из Германии, которые близко дружат с семьей Резникова. Они сообщили, что его сегодня утром не стало", — сказала Альперина.

Советский режиссер-мультипликатор Анатолий Резников окончил Тбилисское училище живописи, после чего начал работать в Центральной студии документальных фильмов в Москве. В середине 1960-х он увлекся созданием анимации и начал осваивать азы рисованной мультипликации. Свои первые картины он создал на базе творческого объединения "Экран". В 1985 году Резников стал лауреатом Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей. Известность ему принесли мультфильмы "Раз ковбой, два ковбой" и серия анимационных картин про кота Леопольда по сценариям Аркадия Хайта.