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Анатолий Резников

Создатель мультфильма о коте Леопольде скончался в возрасте 77 лет

© Фото: Public domaine
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Советский режиссер-мультипликатор Анатолий Резников умер в германском городе Золинген в среду утром.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. Режиссер советских анимационных фильмов Анатолий Резников скончался в возрасте 77 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Сусанну Альперину.

Причина смерти не уточняется.

"Мне позвонили друзья из Германии, которые близко дружат с семьей Резникова. Они сообщили, что его сегодня утром не стало", — сказала Альперина.

Советский режиссер-мультипликатор Анатолий Резников окончил Тбилисское училище живописи, после чего начал работать в Центральной студии документальных фильмов в Москве. В середине 1960-х он увлекся созданием анимации и начал осваивать азы рисованной мультипликации. Свои первые картины он создал на базе творческого объединения "Экран". В 1985 году Резников стал лауреатом Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей. Известность ему принесли мультфильмы "Раз ковбой, два ковбой" и серия анимационных картин про кота Леопольда по сценариям Аркадия Хайта.




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