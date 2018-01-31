Пучдемон заявил, что наступили последние дни республиканской Каталонии

Экс-глава женералитета Каталонии заявил, что ему теперь предстоит посвятить жизнь защите своей репутации, пострадавшей от слухов и лжи, которые он терпел для общей цели.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. Бывший председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон, который находится в Брюсселе, заявил, что его соратники "пожертвовали" им, и в результате правительство Испании одержало победу, сообщает РИА Новости.

Накануне в парламенте Каталонии должно было состояться заседание по утверждению Пучдемона главой женералитета. За несколько часов до начала спикер Роже Торрен сообщил, что заседание отложено. Он заявил, что оспорит предыдущее решение Конституционного суда Испании, который постановил, что Пучдемон должен лично присутствовать в парламенте, предварительно запросив разрешение судьи Верховного суда, который ведет его дело. В результате заседание так и не состоялось — в зал пришли только четыре депутата от леворадикальной партии "Кандидатура народного единства". Депутаты от возглавляемой Пучдемоном коалиции "Вместе за Каталонию", несмотря на обещание, в зал так и не явились.

"Думаю, ты понимаешь, что все кончено. Наши нами пожертвовали, по крайней мере мной. Вы будете советниками (надеюсь и желаю), но мною уже пожертвовали", — цитирует телеканал Tele 5 текст послания Пучдемона бывшему советнику здравоохранения Тони Комину, находящемуся в Брюсселе.

Пучдемон заявил, что "план Монклоа" (правительства Испании – ред.) побеждает, и выразил надежду, что из тюрьмы смогут выйти задержанные, иначе это будет исторической насмешкой.

В настоящее время в мадридской тюрьме находятся четыре каталонских политика, в том числе бывший заместитель Пучдемона Ориол Жункерас.

Вечером во вторник Пучдемон разместил в соцсетях обращение, в котором заявил, что другого возможного кандидата на пост главы правительства Каталонии нет. Он призвал все силы, выступающие за независимость, к единству.

Решение спикера каталонского парламента отложить заседание и оспорить судебное решение привело к противоречиям между партиями, поддерживающими независимость. Возглавляемая Пучдемоном коалиция "Вместе за Каталонию" и леворадикальная "Кандидатура народного единства" выступили против. "Левые республиканцы Каталонии", чей лидер Ориол Жункерас находится в мадридской тюрьме, поддержали это решение. Спикер Торрен является депутатом от этой партии, представленной в парламенте 32 мандатами.