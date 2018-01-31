12 фактов о Науру: дружественная Абхазии страна отмечает юбилей

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Днем без осадков: погода в Абхазии на четверг В четверг из-за смены циклона на антициклон и выноса относительно теплых масс воздуха с юга на территории Абхазии погода изменится, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы. 30

Алгоритм Ноева ковчега: места хватит всем, или чего ждать от Оскара-2018 Номинанты на Оскар в 2018 году расскажут любому несведущему, чем болеет, о чем думает и какие приоритеты ставит перед собой американское общество - так разнообразен состав представленных на премию Американской академии кинематографических искусств и наук. 17