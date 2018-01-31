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12 фактов о Науру: дружественная Абхазии страна отмечает юбилей

© AFP 2018/ TORSTEN BLACKWOOD
Новости
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Правительственная делегация Абхазии прибыла в Республику Науру для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 50-летия Дня Независимости Науру. Sputnik Абхазия собрал самые интересные факты связанные с этой страной.

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