12 фактов о Науру: дружественная Абхазии страна отмечает юбилей

Правительственная делегация Абхазии прибыла в Республику Науру для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 50-летия Дня Независимости Науру. Sputnik Абхазия собрал самые интересные факты связанные с этой страной.
В четверг из-за смены циклона на антициклон и выноса относительно теплых масс воздуха с юга на территории Абхазии погода изменится, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Номинанты на Оскар в 2018 году расскажут любому несведущему, чем болеет, о чем думает и какие приоритеты ставит перед собой американское общество - так разнообразен состав представленных на премию Американской академии кинематографических искусств и наук.
Жители Верхней Эшеры снова столкнулись с проблемой отсутствия воды, но далеко не все знают, по каким именно причинам. Корреспондент Sputnik Абхазия разбирался в ситуации, выяснял, куда ушла вода и кто в этом виноват.
Ракетные комплексы "Искандер-М" разместят в Северной Осетии, для них уже построили всю необходимую инфраструктуру.
Министерство культуры и туризма Азербайджана рассказало о новых шагах по развитию туристического потенциала страны.
В Ереване грабитель проник через окно в ресторан, взломал сейф, украл откуда несколько бутылок коньяка и водки, после чего напился и заснул на месте преступления.
По итогам работы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры своих должностей лишились прокурор Алматы и заместители прокуроров областей.
Привычный режим работы ТЭЦ Бишкека, нарушенный в результате аномальных холодов в Кыргызстане, возобновится только через полторы-две недели.
Беларусь не исключает возможности поставок своей самой известной военной разработки - РСЗО "Полонез" - в страны СНГ.
Министерство образования Латвии наградило лучших педагогов страны банками с несвежей кабачковой икрой, солеными огурцами и свеклой.
Мэр Каунаса в телеэфире признал, что "отношения с Россией не входят в его компетенцию", однако он всегда выступает за дружеские отношения между всеми странами.
Молдавский президент Игорь Додон жестко раскритиковал позицию руководства нескольких сел страны об объединении с Румынией.
Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана опроверг слухи об экспорте электроэнергии в Афганистан по цене ниже той, по которой она продается внутри страны.
Рустам Иноятов освобожден от должности председателя Службы национальной безопасности Узбекистана – он занимал этот пост с 1995 года.
Не выдержав настойчивых просьб Таллинна, власти Украины в ускоренном порядке удалили Эстонию из списка стран, которых Киев считает офшорами.
Ракетные комплексы "Искандер-М" разместят в Северной Осетии, для них уже построили всю необходимую инфраструктуру.
Министерство культуры и туризма Азербайджана рассказало о новых шагах по развитию туристического потенциала страны.
В Ереване грабитель проник через окно в ресторан, взломал сейф, украл откуда несколько бутылок коньяка и водки, после чего напился и заснул на месте преступления.