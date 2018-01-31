"Трое из Простоквашино" возвращаются обновленными и современными

Создатели хотят сохранить атмосферу всеми любимого мультфильма, но привнести современные реалии, ожидается, что до 2020 года будет выпущено 30 серий.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. Новые серии о героях советского мультфильма "Трое из Простоквашино" обещают в ближайщее время в студии "Союзмультфильм", сообщает РИА Новости.

"Киностудия "Союзмультфильм" объявляет о скором выходе новых историй про знаковых для киностудии героев из мультфильмов "Трое из Простоквашино" (1978), "Каникулы в Простоквашино" (1980) и "Зима в Простоквашино" (1984). Всего в период с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий по 6,5 минут; общий хронометраж выпусков составит 195 минут", — говорится в сообщении студии "Союзмультфильм".

Все серии будут выполнены на новой технической базе киностудии в традиционной для "Простоквашино" технике рисованной анимации.

"Перед нашей творческой командой стоит интереснейшая задача – сохранить атмосферу старого мультфильма и привнести в него современные реалии. Мне очень хочется верить, что продолжение истории про "Простоквашино" понравится и детям, и родителям, что они полюбят новых персонажей", – цитирует пресс-служба креативного продюсера проекта Алену Оятьеву.

Оятьева отметила, что "мир все время меняется, а значит, необходимо заново обживать его, рассказывать о нем и делать ближе".

"Персонажи "Простоквашино" умеют делать сложный мир более добрым и дружелюбным, и именно эту их потрясающую способность мы хотим сохранить и продлить во времени", – добавила креативный продюсер проекта.