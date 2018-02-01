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Американская компания Netflix объявила о возобновлении съемок нового сезона сериала Карточный домик

Переиграли: Netflix возобновила съемки нового сезона "Карточного домика"

© AP Photo. Invision/Chris Pizzello
Новости
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Американская компания Netflix потеряла 39 миллионов долларов из-за скандала вокруг актера Кевина Спейси.

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. Компания Netflix заявила о возобновлении съемок нового сезона сериала "Карточный домик" после скандала вокруг актера Кевина Спейси, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hollywood Reporter.

По данным издания, в новом сезоне к актерскому составу телесериала присоединятся Дайан Лэйн, известная своими ролями в картинах "Неверная" и "Под солнцем Тосканы", и Грег Киннер, сыгравший в фильме "Вам письмо" и сериалах "Клан Кеннеди" и "Американская семейка". Свое участие также подтвердила Робин Райт, исполнившая в предыдущих сезонах "Карточного домика" роль супруги героя Спейси Клэр Андервуд, которая станет центральным персонажем нового сезона.

Точная дата выхода нового сезона пока не была объявлена.

Актер Кевис Спейси позирует на премьере телесериала Карточный домик, архивное фото
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Шестой сезон - последний: сериал "Карточный домик" закрыт из-за скандала

Ранее Netflix решила завершить сериал "Карточный домик" сокращенным сезоном без участия прежнего исполнителя главной роли Кевина Спейси, обвиненного в домогательствах. Сезон будет включать восемь серий вместо обычных 13.

Сериал "Карточный домик", римейк одноименного британского сериала, производится компанией Netflix, которая специализируется на потоковом интернет-видео. Герой сериала — вымышленный американский политик Фрэнк Андервуд в исполнении Спейси. По сюжету Андервуд в рекордные сроки прошел путь от конгрессмена до президента США, используя интриги и убийства. На посту президента, где герой Спейси провел уже три сезона, Андервуд продолжает свои злодейства, в частности он "украл" с помощью интриг победу на президентских выборах.

В последнее время вокруг Кевина Спейси разразился крупный скандал, уже 15 человек обвинили актера в домогательствах. Скандал начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит такого инцидента, но принес Рэппу свои извинения.




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