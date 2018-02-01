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Передача подписей в поддержку регистрации Г. Явлинского на выборах президента РФ

ЦИК России завершил прием подписей от кандидатов в президенты

© Sputnik. Илья Питалев
Новости
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Темы:
Выборы президента России 2018 (14)
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Не позднее 10 февраля комиссия должна зарегистрировать всех кандидатов, которые успешно пройдут проверку подписей.

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. Центризбирком России завершил в среду прием подписных листов, собранных в поддержку кандидатов на пост президента России, сообщает РИА Новости.

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В течение следующих 10 дней ЦИК будет проверять подписи, используя специальную технику и помощь экспертов-почерковедов, и по итогам примет решение о регистрации кандидатов.

Пока зарегистрированы только лидер ЛДПР Владимир Жириновский и директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый от КПРФ, так как они оба выдвигались от парламентских партий, им не нужно было собирать подписи.

Остальным участникам президентской гонки пришлось заручиться поддержкой избирателей. Кандидатам от непарламентских партий требуется собрать не менее 100 тысяч подписей, причем в одном регионе — не более 2,5 тысячи. Самовыдвиженцам необходимо не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе.

Первым сдал подписи на проверку действующий президент Владимир Путин. Подписные листы из его штаба поступили в ЦИК 29 января.

На следующий день, 30 января, подписи предоставили кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский, Борис Титов от "Партии Роста" и Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза".

В последний приемный день в ЦИК поступили подписи от кандидата партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак и от Максима Сурайкина, выдвинутого "Коммунистами России".

Некоторые претенденты на высший государственный пост заявляли, что собрали подписи, но не стали продолжать кампанию, кому-то подписей не хватило, а психолог Михаил Козлов принес в ЦИК листы чистой бумаги и заявил, что не рассчитал свои финансовые возможности.

Выборы президента России состоятся 18 марта.

Темы:
Выборы президента России 2018 (14)



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